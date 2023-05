Tennis: Internazionali Bnl, domani sessione di allenamento tra Djokovic e Sinner

Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner e Novak Djokovic in campo uno contro l’altro è il sogno di tutti i tifosi di tennis, di quelli italiani in particolare. Uno scenario già andato in scena in due occasioni, che è pronto a ripetersi agli Internazionali Bnl d’It...

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Jannik Sinner e Novak Djokovic in campo uno contro l’altro è il sogno di tutti i tifosi di tennis, di quelli italiani in particolare. Uno scenario già andato in scena in due occasioni, che è pronto a ripetersi agli Internazionali Bnl d’Italia. Non si tratta ancora di un match ufficiale, ma di una sessione di allenamento tra il numero 1 d’Italia e il numero 1 del ranking Atp che si preannuncia davvero speciale. Sul Campo 5 del Foro Italico, dalle 16.30 alle 18.30, andrà in scena una training session davvero speciale tra due dei protagonisti più attesi del Masters 1000 romano: il serbo torna a Roma dopo un’edizione in cui ha conquistato il sesto trofeo e che lo ha visto mettere a segno sulla terra capitolina la vittoria numero 1000 in carriera; l’altoatesino, numero 8 del mondo, si appresta ad accendere i sogni dei tifosi italiani che lo hanno visto arrivare almeno in semifinale in tutti e tre gli ultimi ‘1000’ a cui ha partecipato: Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.