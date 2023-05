Tennis: Internazionali Bnl, esordio vincente per Sinner, 6-1 6-4 a Kokkinakis

Tennis: Internazionali Bnl, esordio vincente per Sinner, 6-1 6-4 a Kokkinakis

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl di tennis di Roma. Al secondo turno l'italiano ha battuto per 6-1 6-4 l'australiano Thanasi Kokkinakis in un'ora e diciassette minuti di gioco. È la terza volta che l'italiano supera il ...