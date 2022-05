Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Francesco Passaro esce al primo turno degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. Il 21enne azzurro, numero 366 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al 25enne cileno Cristian Garin, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti.