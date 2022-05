Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali Bnl di tennis. L'altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un minuto di gioco.

Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinović che si è imposto sul russo Andrej Rublëv 6-2, 6-4.