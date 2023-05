Tennis: Internazionali Bnl, Sinner ko agli ottavi con Cerundolo

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. L'azzurro, numero 8 del torneo, è stato battuto dall'argentino Francisco Cerundolo in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-2, 6-2 al terzo m...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. L'azzurro, numero 8 del torneo, è stato battuto dall'argentino Francisco Cerundolo in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-2, 6-2 al terzo match point in 2 ore e 24 minuti. L'argentino numero 24 del seeding romano e 31 del mondo accede ai quarti di finale.