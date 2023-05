Tennis: Internazionali Bnl, Sonego al 3° turno

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda al terzo turno degli Internazionali Bnl, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 32 del ranking Atp e...

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego approda al terzo turno degli Internazionali Bnl, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 32 del ranking Atp e 25 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 46 minuti.