Tennis: Internazionali Bnl, Sonego ko al 3° turno con Tsitsipas

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego esce di scena al 3° turno degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, cede al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3) in due ore e 7 minuti.