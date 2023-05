Tennis: Internazionali, Musetti favorito su Arnaldi, ok Sonego

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Prosegue l’azione degli Internazionali d’Italia, con diversi italiani a calcare la terra del Foro Italico di Roma nella giornata di sabato 13 maggio, valida per il secondo turno. Gli occhi sono tutti sul derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il toscano fa il suo esordio nella competizione dopo il “bye” al primo turno, mentre il ligure si è precedentemente imposto in tre set sull’argentino Schwartzman. I betting analyst di Sisal e Stanleybet.it, vedono Musetti decisamente favorito, rispettivamente a quota 1,36 e 1,37, mentre il successo di Arnaldi si gioca tra 2,95 e 3; una contesa che secondo i bookmaker dovrebbe chiudersi sul 2-0 a 2,05, mentre si sale a 3,60 per il 2-1.

Interessante anche il testa a testa tra Roberto Bautista Agut e Marco Cecchinato: solo due i precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo attuale numero 25 del ranking mondiale. Ma questa volta il palermitano avrà il pubblico dalla sua parte, che lo spingerà verso una prima affermazione contro l’attuale avversario che si gioca tra 2,45 e 2,48, mentre la vittoria di Bautista Agut paga tra 1,50 e 1,52 volte la posta giocata. Anche in questo caso è avanti il 2-0 a favore dello spagnolo, a quota 2,40, mentre lo 0-2 e l’1-2 valgono, rispettivamente, 4,25 e 5.

In campo anche Lorenzo Sonego, che secondo i bookmaker non dovrebbe avere troppi problemi a battere Yoshihito Nishioka, già affrontato (e superato) nell’unico precedente sulla terra rossa di Montecarlo, quattro anni fa. La vittoria dell’azzurro si gioca a 1,45, mentre il colpo del giapponese vale 2,70. Il 2-0 di Sonego è a quota 2,25, mentre per il 2-1 si passa a 3,60.