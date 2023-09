Tennis: ipotesi fusione Atp e Wta, summit a New York e Londra

New York, 4 set. (Adnkronos) - Ipotesi di storica fusione nel tennis mondiale tra Atp e Wta. Durante gli Us Open a New York, infatti, secondo quanto riporta il Telegraph, i vertici di Atp e Wta, Andrea Gaudenzi e Steve Simon, stanno lavorando alla fusione. Per approfondire la questione è stat...

New York, 4 set. (Adnkronos) – Ipotesi di storica fusione nel tennis mondiale tra Atp e Wta. Durante gli Us Open a New York, infatti, secondo quanto riporta il Telegraph, i vertici di Atp e Wta, Andrea Gaudenzi e Steve Simon, stanno lavorando alla fusione. Per approfondire la questione è stata programmata una due giorni a Londra, alla fine di settembre. Le voci su questa ipotesi sono aumentate dopo le voci di un interesse dell'Arabia Saudita per il tennis dopo i forti investimenti nel golf con la Liv.

L'Atp ha già discusso del desiderio dell'Arabia Saudita di aggiungere un decimo Masters 1000 a Riyadh ai nove che del tour maschile, ma lo spazio in calendario non c'è. Sono state inoltre assegnate le Next Gen Finals a Jeddah, ma questo potrebbe non bastare. Senza considerare il Qatar, che negli ultimi 30 anni ha organizzato un torneo 250 a Doha, con Nasser Al-Khelaifi, che gestisce pure la Federtennis del Qatar, e che è fortemente impegnato nel padel dove ha portato avanti la svolta storica con il Qatar Sports Investments, fondo presieduto dal presidente del Psg, che ha ufficializzato l'accordo per l'acquisizione del World Padel Tour insieme alla Federazione Internazionale di Padel, alla Professional Padel Association e Damm. Dal 2024 ci sarà un unico tour mondiale di padel professionistico, chiamato Premier Padel e governato dalla Fip guidata da Luigi Carraro.