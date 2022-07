Londra, 7 lug. – (Adnkronos) – "E' un sogno diventato realtà. Sono orgogliosa di essere una donna tunisina oggi, so che in Tunisia in tanti saranno pazzi di gioia". Così Ons Jabeur, conosciuta in patria come 'la Ministra della Felicità', dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon, prima rappresentante del mondo arabo a riuscirci.

"Cerco di essere una fonte di ispirazione per più persone possibile, vorrei vedere più tennisti arabi e africani nel circuito", aggiunge la 28enne tunisina.