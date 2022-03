Tennis: King Cup, Garcia in dubbio per match Italia-Francia

Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – Caroline Garcia starà fuori "qualche settimana" a causa di un infortunio al piede. La numero 67 del mondo, con un passato da Top 10, ha dato direttamente l'annuncio attraverso i suoi profili social. Non ha indicato il periodo di assenza, ma le sue parole mettono fortemente in dubbio la sua presenza ad Alghero per il preliminare contro l'Italia del 15-16 aprile, che qualifica alla fase a gironi della Billie Jean King Cup 2022.

"Soffro di un problema al piede da febbraio – ha scritto Garcia -. Con il mio team, abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per fare gli esami e seguire un protocollo adatto in modo da rientrare in campo al 100%".

Garcia si è ritirata a Miami per un infortunio alla caviglia destra dopo aver perso il primo set al Wta 1000 di Miami contro l'ungherese Anna Bondar, numero 76 del ranking. La sfida fra le azzurre guidate da Tathiana Garbin e le transalpine si disputerà sul green set e all’aperto: la vincente sarà fra le 12 nazioni che disputeranno le Billie Jean King Cup Finals in programma nel mese di novembre in sede unica – ancora da ufficializzare.

Quella tra Italia e Francia è una delle 7 sfide che qualificheranno alle Finals in programma nel mese di novembre in sede unica – ancora da ufficializzare – con 12 nazionali partecipanti.

Già qualificate la Svizzera finalista nel 2021, l'Australia wild card al posto della Russia campione in carica, ma esclusa come la Bielorussia, la Slovacchia (che avrebbe dovuto affrontare l’Australia nei preliminari) ed il Belgio (sorteggiato contro la Bielorussia). Il quinto posto disponibile andrà alla nazione ospitante delle Finals.

Alghero – da anni teatro degli appuntamenti del circuito mondiale del tennis in carrozzina – sarà per la seconda volta sede di un match azzurro: nel 2007 la nazionale maschile vinse 4-1 sul Lussemburgo nel match valido per il Gruppo 1 della Zona Europa/Africa di Coppa Davis. L'Italia spera nel fattore campo per invertire la tendenza contro la Francia nella manifestazione. La Francia si è infatti imposta in otto delle undici sfide precedenti con l’Italia.

Le due squadre non si affrontano dal febbraio del 2016 quando al “Palais des Sports” di Marsiglia le ragazze (Garcia, Mladenovic, Garcia/Mladenovic) guidate da Amelie Mauresmo si imposero per 4-1 sulle azzurre (Giorgi, Errani, Caregaro/Errani) di Tathiana Garbin.