Tennis: King Cup, Giorgi positiva al Covid e Garbin convoca Turati

Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle azzurre convocate per la sfida tra Romania e Italia in programma il 16 e 17 aprile a Cluj sul veloce indoor della Sala Polivalente, incontro valido come sfida play-off della Billie Jean King Cup.

Non c’è Camila Giorgi, che è risultata positiva al Covid-19 ed è in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo in corso. Al suo posto Garbin ha scelto la 23enne Bianca Turati, alla prima convocazione in azzurro. Insieme a lei Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto Monticone.

“Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra”, ha commentato la Giorgi.

“Sono davvero dispiaciuta per Camila, so quanto ci tenesse a questa partecipazione ai play off contro la Romania – ha sottolineato la Garbin – insieme al resto del team è stata indispensabile nel conquistare questo importante traguardo Per me e per tutta la squadra è stato un duro colpo, proveremo a vincere anche per lei. Ora c’è da augurarle solo una pronta ripresa”.

"Sono a Charleston anche io – ha detto la Trevisan – aspettavo di vedere Camila, ma poi è arrivata la brutta notizia.

Mi dispiace molto, l’importante però è che nonostante la positività stia bene. Ci mancherà molto in squadra”. “Dispiace molto per la notizia di Camila – ha detto la Gatto Monticone – so quanto ci tiene a giocare in nazionale e vivere il bel gruppo che si è creato. Le auguro un veloce recupero”.