Tennis: King Cup, Italia-Francia 2-0 dopo la prima giornata

Alghero, 15 apr. – (Adnkronos) – Italia in vantaggio per 2-0 sulla Francia nella sfida valida per i preliminari dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup, in corso sul green-set del Centrale del Tennis Club Alghero: in palio un posto alle Finals di novembre (in sede unica ancora da definire).

Nel primo singolare, infatti, Jasmine Paolini (numero 48 del mondo) ha battuto in rimonta per 2-6, 6-1, 7-6 (7-2), in due ore e 22 minuti di gioco, Alize Cornet (numero 34 Wta) dopo aver annullato due match-point nel decimo gioco del set decisivo. Quindi una Camila Giorgi (numero 30 del mondo), versione extra lusso, ha liquidato 6-1, 6-2, in appena 64 minuti di partita, Ocean Dodin (numero 96 Wta).

Azzurre, dunque, ad un passo dalla qualificazione alle Finals. Sabato alle 12 la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Giorgi e Cornet; a seguire quella tra le numero due Paolini e Dodin: in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic.