Tennis: King Cup, Italia ko 2-0 con il Canada e fuori dalle Finals

Glasgow, 10 nov. – (Adnkronos) – E’ finita l’avventura delle azzurre alle Finals. L’Italia ha perso 2-0 con il Canada nella seconda sfida valida per il Girone A delle Billie Jean King Cup Finals 2022, in programma fino a domenica a Glasgow sul veloce indoor dell'Emirates Arena.

Ma per le azzurre di Tathiana Garbin aver perso il primo singolare era già stata una sentenza definitiva: dopo la sconfitta (3-0) rimediata mercoledì contro la Svizzera, infatti l’Italia aveva bisogno di un successo per 3-0 per continuare a sperare. Nel primo singolare, però, Elisabetta Cocciaretto (numero 65 del mondo) ha ceduto 7-6 (7-3), 6-3, in un’ora e 51 minuti di partita, a Bianca Andreescu (numero 45 Wta), pagando ancora una volta un po’ di tensione nei momenti decisivi ma dimostrando comunque poter competere benissimo con avversarie molto più in alto di lei in classifica.

Poi è arrivato il 'cappotto' di una Martina Trevisan (numero 28 del ranking) irriconoscibile che ha ceduto 6-0, 6-0, in appena 44 minuti di gioco, a Leylah Fernandez (numero 40 Wta).