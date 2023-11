Tennis: King Cup, Trevisan e Paolini trascinano l'Italia alla vittoria, Francia ko 2-1

Siviglia, 8 nov. - (Adnkronos) - Esordio molto positivo per l’Italia della capitana Tathiana Garbin nelle finali della Billie Jean King Cup, la massima competizione per nazioni del tennis femminile. Nel primo dei due incontri della fase a gironi sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartu...

Siviglia, 8 nov. – (Adnkronos) – Esordio molto positivo per l’Italia della capitana Tathiana Garbin nelle finali della Billie Jean King Cup, la massima competizione per nazioni del tennis femminile. Nel primo dei due incontri della fase a gironi sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), infatti, le azzurre si sono imposte sulla Francia con il punteggio finale di 2-1. La giornata è iniziata nel migliore dei modi per la nostra Nazionale, con Martina Trevisan che dopo oltre due ore di lotta ha sfiancato alla distanza la resistenza della veterana Alizé Cornet (2-6 6-2 6-2). La scia positiva è proseguita anche nel secondo incontro di singolare grazie ad un’altra toscana: Jasmine Paolini.

Quest’ultima, infatti, è uscita trionfatrice da una battaglia estenuante contro Caroline Garcia, battuta per 7-6(6) 5-7 6-4 dopo due ore e 37 minuti di partita. L’Italia, infine, non ha messo la ciliegina sulla torta con il doppio finale. Qui, infatti, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto non sono riuscite a compiere l’impresa contro la collaudatissima coppia avversaria formata da Caroline Garcia e Kristina Mladenovic: 5-7 6-2 10-6 il risultato dopo un'ora e 44 minuti in favore delle ragazze del capitano Julien Benneteau. La nostra Nazionale, forte di questo successo, tornerà in campo nella giornata di domani (giovedì 9 novembre) contro l’ostica Germania per provare a conquistare il pass per la semifinale senza dover attendere l’esito dello scontro che vedrà opposte le tedesche e la Francia venerdì 10 novembre.