Tennis: Kooyong Classic, Murray, Ruud, Raonic e Polmans completano il tabellone del torneo

Melbourne, 18 dic. – (Adnkronos) – Andy Murray, Casper Ruud, Milos Raonic e Marc Polmans completano il quadro dei protagonisti del Care Wellness Kooyong Classic, l'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio al Kooyong Lawn Tennis Club, che sarà trasmessa su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Già annunciata la presenza di Jannik Sinner, che ha scelto di non giocare tornei nel circuito prima dell'Australian Open. Oltre all'altoatesino, primo italiano a chiudere una stagione in Top 5 nell'era Open, saranno a Kooyong anche Holger Rune, Frances Tiafoe, Stan Wawrinka, Karen Khachanov, Dominic Thiem, Zhang Zhizhen e Marin Cilic. Nello storico impianto che ha ospitato l'Australian Open fino al 1987, dunque, si confronteranno giocatori che assommano 154 titoli ATP, oltre a sette Slam e due ori olimpici.

"La presenza di Murray, Ruud e Raonic conferma l'importanza del Care Wellness Kooyong Classic come preparazione per l'Australian Open – ha detto il direttore del torneo Peter Johnston -. Quest'anno il tabellone è uno dei migliori di sempre".