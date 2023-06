Tennis: Kyrgios, 'nel 2019 avevo pensieri suicidi, poi ricovero in ospedale psichiatrico'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Nell'edizione di Wimbledon 2019 il tennista Nick Kyrgios sfidava Rafa Nadal in un incontro combattuto e spettacolare. L'australiano ha sempre dimostrato talento smisurato ma è estremamente discontinuo, ed è stato protagonista di diverse vicissitudini extra campo che hanno influito sicuramente sulla sua carriera. Dopo un problema al ginocchio e una lunga assenza, è tornato sui campi e spera di essere al top per Wimbledon 2023, visto che l'anno scorso conquistò la finale. Nell'episodio di 'Break Point' che uscirà su Netflix il prossimo 21 giugno, l'australiano sarà protagonista e racconterà diversi retroscena sul periodo di quattro anni fa: "Io in realtà stavo pensando di uccidermi. Avevo pensieri suicidi e stavo lottando per alzarmi dal letto".

"Pensate quanto era difficile giocare davanti a milioni di persone per me. Ho bevuto, preso droghe, mi sono allontanato dalla mia famiglia e dai miei cari. Ho perso a Wimbledon e quando mi sono svegliato mio padre piangeva, seduto sul mio letto. Quello è stato il fattore scatenante, mi sono detto: 'Va bene, non posso andare avanti così'. Sono finito in un reparto psichiatrico a Londra per affrontare i miei problemi. Se guardi da vicino, puoi vedere segni di autolesionismo sul mio braccio destro".