Tennis: la Hopman Cup torna in calendario, si giocherà a luglio a Nizza

– (Adnkronos) – Chi pensava che l’avvento della United Cup, torneo a squadre miste che partirà in Australia il prossimo 29 dicembre, avesse cancellato per sempre la Hopman Cup, si sbagliava. La manifestazione a squadre miste, organizzata dall’ITF, che dal 1989 al 2019 ha aperto la stagione tennistica a Perth in Australia ha lasciato spazio, sempre a Perth (anche contemporaneamente a Sydney e Brisbane), alla neonata 'sorellona' lanciata da ATP e WTA ma è sempre viva.

Ha trovato un partner entusiasta nella società spagnola Tennium e ha cambiato la sua collocazione sia nello spazio che nel calendario.

La prossima edizione si svolgerà infatti nel 2023 a Nizza, dal 19 al 23 luglio. La formula del torneo, intitolato al leggendario giocatore e coach australiano Harry Hopman, vincitore di 7 Slam tra doppio e doppio misto, capitano di Davis con 16 trionfi all’attivo e mentore di un paio di generazioni di fenomeni australiani (da Hoad a Rosewall in poi) ma anche maestro di un giovanissimo McEnroe, prevede un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto.

Nei suoi trent’anni di vita la competizione ha visto in campo tanti campionissimi, da John McEnroe e Boris Becker, da Roger Federer a Novak Djokovic, da Steffi Graf a Martina Hingis. In questa nuova versione “francese” ripartirà da un tabellone a sei squadre (2023 e 2024) per poi allargarsi a otto formazioni.

Sarà da capire come si incastrerà in un calendario che in quella settimana prevede tre prove Atp (Bastad, Gstaad e Newport) e due Wta (Palermo e Budapest).

Intanto David Haggerty, presidente della ITF, la federazione internazionale, è entusiasta nell’annunciare la novità: “Siamo entusiasti di collaborare con Tennium e che la Hopman Cup torni nel 2023. Non vediamo l'ora di visitare la splendida città di Nizza il prossimo luglio. La Hopman Cup, in quanto evento a squadre miste unico nel suo genere, ha sempre goduto di un posto speciale nel cuore degli appassionati di tennis e sono sicuro che gli spettatori di Nizza apprezzeranno la possibilità di vedere alcuni dei migliori giocatori del mondo, uomini e donne, sullo stesso campo”.