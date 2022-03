Tennis, la numero uno al mondo Ashleigh Barty si ritira a 25 anni

Roma, 23 mar. (askanews) – Il mondo del tennis è sorpreso e sconvolto dall’improvviso annuncio della numero uno al mondo, Ashleigh Barty, che si ritira a soli 25 anni.

“Oggi è un giorno difficile e pieno di emozioni per me, mentre annuncio il mio ritiro dal tennis”, ha scritto sui social. Un post che accompagna un video in cui parla con la sua amica ed ex compagna di doppio Casey Dellacqua, in cui si dice “grata per tutto ciò” che le ha dato questo sport”.

Barty, australiana, aveva appena vinto lo Slam di casa, gli Australian Open.

Ha spiegato di essere pronta a lasciare, “so solo che in questo momento nel mio cuore, come persona, questo è giusto – ha detto – il tennis mi ha dato tutto, ma so che ora è il momento giusto di allontanarmi, inseguire altri sogni e mettere giù la racchetta”.

E’ stanca, non ha più la motivazione fisica; giovanissima, però, ha lasciato il segno e la Women’s Tennis Association (WTA) l’ha ringraziata per quanto fatto fuori e dentro al campo.

Ancora increduli gli australiani che fino a pochi giorni fa la sostenevano in campo. A ringraziarla, anche il primo ministro australiano Scott Morrison:

“Per aver ispirato una generazione di giovani e in particolare una generazione di giovani indigeni in questo Paese. Hai gran classe, il tuo impegno per l’eccellenza nel campo che hai scelto nel tennis, ma sei anche una grande giocatrice di cricket, oltre a un grande tennista, sono sicuro che a qualsiasi cosa cui ti dedicherai avrai un grande successo. E non ho dubbi che sarà così mentre andrai avanti con i prossimi capitoli della tua vita”.