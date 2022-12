Tennis: la stagione al via con la United Cup, l'Italia guidata da Berrettini e Musetti

Brisbane, 27 dic. - (Adnkronos) - Sta per partire la caccia alla United Cup, la coppa d'argento circondata da 36 fili d'oro, come altrettante braccia protese ad abbracciarla. E' il trofeo che spetterà alla nazionale vincitrice della nuova competizione a squadre miste che prende...

Brisbane, 27 dic.

– (Adnkronos) – Sta per partire la caccia alla United Cup, la coppa d'argento circondata da 36 fili d'oro, come altrettante braccia protese ad abbracciarla. E' il trofeo che spetterà alla nazionale vincitrice della nuova competizione a squadre miste che prenderà il via il 29 dicembre e che sarà trasmessa da Supertennis.

Un trofeo prezioso e inedito, commissionato ai maestri argentieri e orafi della Thomas Lyte (fornitori della Casa Reale britannica ed esecutori anche della Laver Cup come della spettacolare coppa destinata al vincitore delle Atp Finals) per una manifestazione che non solo apre la nuova stagione del tennis professionistico ma vuol simboleggiare l’inizio di una nuova era, quella in cui il mondo Atp e quello Wta, il grande tennis maschile e femminile, sono sempre più vicini a diventare un tutt’uno per un’ulteriore evoluzione dello sport.

Per quello che è una specie di campionato mondiale a squadre miste (la formula prevede due singolari maschili, due femminili e un doppio misto finale) è stato quindi pensato un oggetto fortemente simbolico: i fili d’oro che avvolgono la “bowl” centrale, una ciotola/insalatiera d’argento sono 36, come i numeri 1 delle 18 squadre ammesse alla competizione, un uomo e una donna per squadra.

Inutile dire che gli organizzatori, che hanno portato la gara nelle tre città australiane che di solito tengono a battesimo il circuito dei tornei in gennaio (Perth, Brisbane e Sydney), sperano che la United Cup possa far partire una grande tradizione come è successo per la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

E sognano che quel trofeo scintillante con l’oro che abbraccia l’argento diventi famoso come l’insalatiera di Dwight Davis.

Intanto la caccia si apre con tanti campioni pronti a scendere in campo e l’Italia è tra le nazioni più accreditate a giocare un ruolo da protagonista. La nostra formazione è inserita nel Gruppo E, girone con Brasile e Norvegia di scena a Brisbane. La squadra, capitanata da Vincenzo Santopadre (coach di Matteo Berrettini), comprende: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Rosatello.

E’ importante sapere che la selezione dei giocatori in questa manifestazione non è effettuata dalle Federazioni nazionali: i giocatori e le giocatrici si iscrivono a titolo individuale, come fanno quando scelgono nel calendario un torneo piuttosto che un altro. Il gruppo nazionale che si va così a comporre è quello a disposizione del capitano, indicato dagli stessi giocatori (quasi sempre il coach di uno di loro). Le teste di serie della manifestazione sono basate sulla posizione nel ranking dei loro primi giocatori.

Il Brasile, avversario dell’Italia nel match di esordio di giovedì 29 gennaio, può contare su Thiago Monteiro, n.71 del mondo e Felipe Meligeni Alves, n.166, in campo maschile; Beatriz Haddad Maia, n.15 Wta e Laura Pigossi, n.118 sul versante femminile. La Norvegia è invece forte di Casper Ruud, n.3 Atp, ma i suoi compagni, Viktor Durasovic, n.343 Atp, Ulrikke Eikeri n. 388 Wta e Malene Helgo n. 319 Wta non reggono il confronto. Merita solo segnalare che la Eikeri è una buona doppista, n.43 nelle graduatorie mondiali della specialità.

Al termine degli incontri della fase a gironi, in programma dal 29 dicembre al 4 gennaio, le vincenti dei gruppi della stessa città si sfideranno nello spareggio per andare in semifinale. Se gli azzurri dovessero arrivare primi nel Gruppo E, affronterebbero la vincente del Gruppo B formato da Polonia (guidata da Hubert Hurkacz, n.10 ATP e Iga Swiatek n.1 Wta), Svizzera (Stan Wawrinka e Belina Bencic i nomi di spicco) e Kazakhstan (guidato Alexander Bublik e Yulia Putintseva).

Gli altri gironi si giocano a Perth (Gruppo A e Gruppo F) e a Sydney (Gruppo C e Gruppo D). A Perth nel Gruppo A troviamo Grecia (Tsitsipas e Sakkari i numeri uno), Belgio (Goffin e Mertens) e Bulgaria (Dimitrov e Tomova); nel Gruppo F invece ci sono Francia (Rinderknech e Garcia), Croazia (Coric e Martic) e Argentina (F. Cerundolo e Podoroska). A Sydney nel Gruppo C sono state sorteggiate Usa (Fritz e Pegula i numeri uno), Germania (Zverev e Siegemund) e Repubblica Ceka (Lehecka e Kvitova); nel Gruppo D sono invece comprese Spagna (Nadal e Badosa i numeri uno), Gran Bretagna (Norrie e Dart), Australia (Kyrgios e Toimljanovic. Sydney ospiterà anche le semifinali (dove si affronteranno le tre vincenti delle 3 città più la miglior perdente che verrà ripescata) e la finale dal 6 all'8 gennaio.