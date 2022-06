Tennis, lacrime per Zverev: “Infortunio molto grave”

Roma, 4 giu. (askanews) – “Ciao ragazzi, ho avuto un momento davvero difficile oggi sul campo. È stato un match fantastico fino a quando è successo quello che è successo. Sembra un problema veramente grave, ma il team medico sta ancora valutando cosa sia accaduto. Vi terrò aggiornati e vi farà sapere quando sapremo qualcosa in più”.

Non ci sono buone notizie per Alexander Zverev. Il tennista tedesco tramite i suoi social ha descritto come “molto grave” l’infortunio alla caviglia avuto nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, nel tie-break del secondo set.

Dopo l’infortunio, il numero tre della classifica Atp è stato costretto a lasciare il campo con le stampelle. Nadal affronterà domenica il norvegese Ruud nella sua 14esima finale al Roland Garros.