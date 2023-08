Tennis: l'Arabia Saudita si prende le Next Gen Finals, si giocheranno a Gedda fino al 2027

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - L'Arabia Saudita entra nella geografia del grande tennis. Dal 28 novembre al 2 dicembre, infatti, Gedda ospiterà l'edizione 2023 delle Next Gen ATP Finals. Il torneo si giocherà al King Abdullah Sports City e metterà in palio un montepremi...

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – L'Arabia Saudita entra nella geografia del grande tennis. Dal 28 novembre al 2 dicembre, infatti, Gedda ospiterà l'edizione 2023 delle Next Gen ATP Finals. Il torneo si giocherà al King Abdullah Sports City e metterà in palio un montepremi record di 2 milioni di dollari, e resterà in Arabia Saudita fino al 2027. Le Next Gen Atp Finals sono il primo evento in Arabia Saudita del circuito Atp.

"Il circuito ATP è sempre più globale, esplorare nuovi mercati è essenziale per la crescita del gioco – ha detto il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi -. Portare le Next Gen Atp Finals a Jeddah è la nostra occasione per ispirare nuovi tifosi in una regione con una vasta popolazione giovane". "Siamo molto fieri che l'Atp abbia selezionato Gedda per ospitare un evento così importante – ha aggiunto Arij Mutabagani, presidente della Saudi Tennis Federation-. Le Next Gen Atp Finals incarnano la filosofia della nostra federazione, che vuole ispirare i giovani talenti del nostro sport al massimo livello".