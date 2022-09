Londra, 22 set. – (Adnkronos) – Pomeriggio da sogno a Londra, alla vigilia dell'ultimo match in carriera di Roger Federer in Laver Cup. Nell'allenamento del Team Europe, infatti, lo svizzero e Rafael Nadal hanno diviso il campo con Novak Djokovic e Andy Murray, in una sessione da favola che ha riunito i 'Fab 4'.

Domani l'addio al tennis di Federer che giocherà in doppio insieme a Nadal contro i rappresentati del team World, gli statunitensi Jack Sock e Frances Tiafoe.