Tennis: Laver Cup, Tsitsipas e Rublev i primi convocati per team Europe

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas sono i primi due campioni annunciati dal Team Europe per la sesta edizione della "Laver Cup", in programma alla "Rogers Arena" di Vancouver, in Canada, dal 22 al 24 settembre prossimo. Per il 25enne moscovita, n.6 del ranking e fresco vincitore del suo primo trofeo "1000" sulla terra di Monte-Carlo, sarà la seconda partecipazione dopo quella del 2021: il 24enne di Atene, n.5 del ranking, è invece alla quarta presenza.

Anche il Team Mondo qualche giorno fa aveva reso noti i primi due convocati: gli statunitensi Taylor Fritz, n.10 ATP, e Frances Tiafoe, n.11 ATP, rispettivamente alla terza ed alla quarta partecipazione. La "Laver Cup" lo scorso anno è stata il palcoscenico dell'addio al tour di Roger Federer (che giocò il doppio in coppia con Nadal per il Team Europe), creatore e co-organizzatore dell'evento insieme al suo storico agente Tony Godsick: proprio alla "O2 Arena" di Londra per la prima volta dopo quattro sconfitte è stato il Team Mondo ad imporsi.

Il format della manifestazione si basa su quello della Ryder Cup, uno degli eventi più antichi e prestigiosi di golf: una squadra dei sei migliori giocatori europei sfida una selezione di altrettanti top player del resto del mondo. La sede è itinerante secondo uno schema prestabilito: un'edizione si gioca in Europa, la successiva in un continente diverso, alternando così il fattore campo. Dopo Praga 2017, la Laver Cup si è giocata a Chicago nel 2018, a Ginevra nel 2019: dopo la cancellazione dell'edizione 2020 a causa della pandemia di COVID-19 è andata in scena a Boston nel 2021 e nel 2022 a Londra. Intitolata all'unico giocatore nella storia del tennis capace di completare due volte il Grande Slam (da dilettante nel 1962 e nell'era Open nel 1969): è già stabilito che la "Laver Cup" 2024 si giocherà a Berlino.