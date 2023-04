Tennis, Madrid Open: stretta di mano finisce in rissa

Parte male il Madrid Open. Come se non bastassero le numerose defezioni – ben 20, tra Djokovic, Nadal, Berrettini e Sinner – oltre a mancare le grandi stelle del tennis, in terra spagnola sta mancando il buon gusto anche fuori dal gioco, come la litigata tra Jaume Munar e Thanasi Kokkinakis.

Litigata tra Jaume Munar e Thanasi Kokkinakis al Madrid Open: ecco cosa è successo

La partita tra Munar e Kokkinakis è stata abbastanza equilibrata. Di certo il primo sentiva la tensione del ‘padrone di casa’, con un motivo in più per vincere. Il primo set si chiude al tie-break, che è lunghissimo. Lo vince per 9 punti a 7 Munar. Anche nel secondo set c’è un altro tie-break. Vince sempre Munar, che si impone per 7 punti a 3.

Al termine della partita i due si sono avvicinati alla rete per stringersi la mano, ma sono invece volate parole grosse, facendo esplodere il diverbio con Munar che ha bacchettato l’australiano, accusandolo di essersi rivolto a lui con poco rispetto durante il match.

“Non dirmi di nuovo di tacere” gli ha detto Munar, con Kokkinakis, altro bel caratterino, che l’ha provocato: “Altrimenti che fai?“. I due poi si sono chiariti, con l’australiano che ha spiegato a Munar come non si fosse riferito a lui, invitandolo a stare zitto, bensì al giudice di sedia, Mohamed Lahyani.

La situazione pare dunque che si sia calmata, però tra gli appassionati è scattata una curiosità morbosa: tra i due le scintille sono finite qui o bisognerà aspettarsi altri scontri in caso di nuovi match?