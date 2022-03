Tennis: Malagò, ‘Djokovic potrà giocare al Roland Garros e a Roma? Sarei felicissimo’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Djokovic giocherà al Rolanda Garros, sarà anche a Roma? Sarei felicissimo. Tutto quello che aiuta l’importanza e la qualità degli eventi sportivi del Paese mi rendono solo che felice. Fino a quel momento avventurarsi in altre questioni mi sembra sbagliato.

Avevo detto che non sarebbe stato opportuno che Djokovic giocasse a Roma? Ma ho anche detto che non vedevo l’ora che questa cosa cambiasse. Questo è un discorso che riguarda anche atleti che hanno il vaccino Sputnik. Io dico che non si possono aggirare le leggi. Poi nel momento in cui il Governo eliminerà anche il green pass vorrà dire che il Paese rivede la luce”. Lo sostiene il presidente del Coni, Giovanni Malagò all’Adnkronos, tornando sulla possibile partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma come aveva detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.