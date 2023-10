Tennis: Mannarino vince l'Atp di Astana, Korda battuto al 3° set

Astana, 3 ott. - (Adnkronos) - Adrian Mannarino vince il torneo Atp 250 di Astana (cemento, montepremi 1.017.850 dollari). Il francese, numero 34 del mondo e 6 del seeding, supera in finale in rimonta lo statunitense Sebastian Korda, numero 28 del ranking Atp e 5 del tabellone, con il punteggio di 4...

Astana, 3 ott. – (Adnkronos) – Adrian Mannarino vince il torneo Atp 250 di Astana (cemento, montepremi 1.017.850 dollari). Il francese, numero 34 del mondo e 6 del seeding, supera in finale in rimonta lo statunitense Sebastian Korda, numero 28 del ranking Atp e 5 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 dopo due ore e dieci minuti. Per Mannarino, 35 anni, si tratta del quarto titolo della carriera, il secondo del 2023.