Tennis: media stranieri, 'Sinner sensazionale, Alcaraz e Djokovic state attenti'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Attenti Alcaraz e Djokovic: Sinner è pronto a fare il grande passo". Così il britannico Times sintetizza la vittoria in Coppa Davis degli azzurri trainati dall'altoatesino, che catalizza l'attenzione dei media stranieri. "E' un futuro vincitore di Slam, ha annullato tre match point consecutivi a Djokovic e lo ha poi battuto anche nel doppio. Dopo 21 ore è tornato in campo e ha vinto anche contro De Minaur in maniera netta", prosegue il Times.

Passato il Canale è L'Equipe a celebrare Sinner, definendolo "sensazionale" nel pezzo dal titolo "Sinner riporta l'Italia al vertice della Coppa Davis". Oltreoceano anche il Washington Post punta sulla figura dell'attuale numero 4 Atp: "Sinner guida l'Italia al suo primo titolo di Coppa Davis in quasi 50 anni con una vittoria per 2-0 sull'Australia". E in Australia? "Un sensazionale Sinner guida l'Italia alla vittoria della Coppa Davis contro l'Australia", scrive il Daily Telegraph di Sydney, mentre l'Herald nota che "Sinner, che ha perso lo scontro delle Atp Finals con Djokovic una settimana fa a Torino, merita un credito speciale per le sue straordinarie prestazioni a Malaga: ha vinto tutte e cinque le gare in cui ha giocato", tra cui le due in cui c'era Djokovic, sottolinea la cronaca del quotidiano. The Age guarda in casa propria: "L'Italia continua a lasciare a secco di Coppa Davis l'Australia", con sottotitolo "La lunga attesa dell'Australia per un'altra vittoria in Coppa Davis continua dopo essere stata ampiamente battuta dall'Italia in finale", in uno dei rari pezzi in cui Sinner non compare nel titolo.