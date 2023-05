Tennis: Medvedev, 'assenza di Nadal a Parigi brutta notizia'

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "L'assenza di Nadal a Parigi è una brutta notizia per il mondo del tennis. Non è mai piacevole quando qualcuno deve rinunciare a un torneo per via di un infortunio. Allo stesso tempo, è bello sapere che tornerà, dunque lo rivedremo ...

Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – "L'assenza di Nadal a Parigi è una brutta notizia per il mondo del tennis. Non è mai piacevole quando qualcuno deve rinunciare a un torneo per via di un infortunio. Allo stesso tempo, è bello sapere che tornerà, dunque lo rivedremo in campo ancora per un po' di tempo. Per quanto riguarda questa edizione del Roland Garros, senza di lui certamente sarà più aperta delle altre". Lo dice il numero 3 del mondo Daniil Medvedev a proposito dell'assenza di Rafael Nadal al prossimo Roland Garros.

"Il suo record a Parigi è qualcosa di incredibile, senz'altro il più straordinario nella storia del tennis -aggiunge Medvedev in conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann agli Internazionali Bnl d'Italia-. Novak ha fatto qualcosa di simile in Australia, ma 14 vittorie sono un numero fuori dalla realtà. Se immagino me stesso, e dire che mi reputo un buon giocatore, penso che una giornata no può sempre capitare. Oppure puoi trovare un avversario ispirato quel giorno, come a me è accaduto contro Aslan Karatsev a Madrid. Così capisci bene cosa voglia dire vincere 14 volte uno Slam. Irreale”.