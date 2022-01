Tennis: Melbourne Summer Set, Travaglia e Seppi fuori al primo turno

Melbourne, 5 gen. – (Adnkronos) – Nulla da fare per Stefano Travaglia e Andreas Seppi nel primo turno del 'Melbourne Summer Set', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 521mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Melbourne Park (gli stessi degli Australian Open), nella metropoli australiana.

Il 29enne di Ascoli Piceno, numero 78 del mondo, è stato battuto 7-6 -(5), 6-3, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, dall’australiano Alexei Popyrin, numero 61 del ranking Atp. Il marchigiano, che aveva vinto in due set l’unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni di Marsiglia nel 2018 quando però il ragazzone di Sydney aveva appena 18 anni, può recriminare per un vantaggio di 3-0 non sfruttato nella seconda frazione dove ha poi finito per subire un parziale di sei giochi consecutivi.

Il 37enne di Caldaro, numero 102 del mondo, promosso dalle qualificazioni, ha invece ceduto 6-4, 6-7 (6-8) 6-3, dopo due ore e mezza di lotta, allo slovacco Alex Molcan, numero 88 del ranking Atp, mai affrontato prima in carriera. Il 24enne di Presov ha avuto la chance di chiudere in due set quando ha tolto il servizio a Seppi nel non gioco della seconda frazione ma ha ceduto la battuta a zero e l’altoatesino aggiudicandosi il tie-break per 8 punti a 6 al quarto set-point ha trascinato la sfida al terzo: qui l’altoatesino ha anche preso un break di vantaggio ma lo ha restituito immediatamente, e poi non ha avuto altre chance perdendo ancora il servizio nell’ottavo game.