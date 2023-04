Tennis: Muguruza si prende una pausa fino all'estate, 'passerò del tempo in famiglia'

Madrid, 4 apr. – (Adnkronos) – L'ex campionessa di Wimbledon e del Roland Garros Garbine Muguruza si prende una pausa dal tennis. La 29enne spagnola – sprofondata alla posizione 132 del ranking Wta – ha deciso di non giocare tornei fino alla prossima estate, saltando i due tornei dello Slam su terra ed erba. “Ciao ragazzi, come state? Io sto passando del tempo con la mia famiglia, ed è davvero rinfrancante e piacevole, così allungherò questo periodo fino all’estate – scrive Muguruza su Instagram – Per questo, salterò tutta la stagione sulla terra e quella sull’erba. Grazie a tutti per i cari messaggi e vi terrò aggiornati”. L'ultimo torneo disputato dalla spagnola è il Wta 250 di Lione lo scorso febbraio dove è stata battuta all'esordio dalla ceca Linda Noskova.