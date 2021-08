New York, 31 ago. – (Adnkronos) – "Fatto del giorno. Stefanos Tsitipas impiega il doppio del tempo per andare in bagno rispetto a Jeff Bezos che vola nello spazio. Interessante”. Andy Murray torna a criticare Stefanos Tsitsipas su Twitter dopo il match di primo turno allo Us Open con il greco vincitore in 5 set.

Lo scozzese si è lamentato con il giudice di sedia e poi con il supervisor per due lunghe soste in bagno. A Tsitispas è stato comminato solo un ‘warning’ per time violation.