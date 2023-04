Tennis: Musetti, 'auguro il meglio a Sinner, con Tsitsipas sarà un match alla pari'

Barcellona, 21 apr. -(Adnkronos) – "Il ritiro è stata una sorpresa per tutti, auguro il meglio a Sinner. Sono cose che succedono. Sono in fiducia, ho speso tante energie nel match di ieri, oggi mi riposo". Così Lorenzo Musetti, dopo la qualificazione alla semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona, grazie all'infortunio di Jannik Sinner. "Ora testa alla semifinale con Stefanos Tsitsipas, sarà un match alla pari. Sto ritrovando fiducia, è una bella chance per arrivare in finale. Il mio obiettivo è essere costante. Voglio arrivare a Roma in ottima forma, per me sarebbe veramente un sogno vincere lì", aggiunge Musetti, ai microfoni di Sky Sport.