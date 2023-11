Tennis: Musetti, 'avere Sinner è asso nella manica per la Davis'

Torino, 15 nov. – (Adnkronos) – “Avere Jannik dalla nostra parte nell’ultimo periodo di stagione credo sia l’asso nella manica”. Così Lorenzo Musetti, uno dei talenti più promettenti della new generation italiana, intervenendo al Fan Village delle Atp Finals nello stand di Intesa Sanpaolo di cui è testimonial, commentando il successo di ieri di Sinner su Djokovic con uno sguardo alla Coppa Davis. “Abbiamo una squadra molto completa sotto tanti punti di vista, siano un bel gruppo, siamo amici e questo credo sia la cosa più importante, che ci caratterizza di più e che anche a Bologna ci ha fatto fare un po’ il miracolo del salvataggio dopo la sconfitta del 3 a zero con il Canada. Abbiamo una squadra completa abbiamo i veterani le nuove leve quindi sicuramente credo che questo mix faccia bene alla squadra e spero di poter chiudere l’anno con il botto”.

Quanto ai suoi obiettivi personali, Musetti ha sottolineato: “la stagione è stata abbastanza altalenante con un periodo buono e lungo nella parte centrale ma l’inizio e la fine non sono andate come speravamo. Sicuramente ho buoni propositi e buone motivazioni per il prossimo anno dove ci saranno cambiamenti, quindi sono convinto che il prossimo anno possa essere una stagione per un salto di qualità maggiore”.