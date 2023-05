Tennis, Musetti: buone sensazioni, spero in un grande Foro Italico

Tennis, Musetti: buone sensazioni, spero in un grande Foro Italico

Roma, 9 mag. (askanews) – Nella spettacolare cornice della Scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna, a Roma, si è svolta la cerimonia di sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2023.

Protagonisti della cerimonia il tennista azzurro Lorenzo Musetti e il numero 6 del ranking mondiale Andrey Rublev, accompagnati per l’occasione dalla 22enne marchigiana Elisabetta Cocciaretto e dall’ateniese Maria Sakkari (n.8 WTA). Insieme a loro, il vicedirettore del Torneo, Paolo Lorenzi e in rappresentanza di Roma Capitale, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato.

“Credo di aver ritrovato il mio gioco, le buone sensazioni in campo, credo di aver lavorato tanto e bene, sicuramente si sono visti i miglioramenti e anche la condizione fisica mi sta aiutando” ha detto Lorenzo Musetti. “Mi sto trovando bene al Foro, sono voluto venire prima per allenarmi al meglio, speriamo sia l’anno buono per fare un grande Foro Italico”.