Tennis: Nadal a Federer, 'un onore e un privilegio aver condiviso con te questi anni'**

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – "Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato. È un giorno triste per me personalmente e per gli sportivi di tutto il mondo. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni.

Avremo molti altri momenti da condividere insieme in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme. Per ora ti auguro davvero tutta la felicità e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra alla Laver Cup". Così su Twitter Rafael Nadal si rivolge a Roger Federer nel giorno dell'annuncio del ritiro da parte del campione svizzero.