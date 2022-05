Tennis: Nadal, 'basta paragoni tra me e Alcaraz'

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – "L'unica cosa che so è che non posso parlare tutti i giorni della carriera di Carlos Alcaraz. Se vincerà 25 Slam sarò felice per lui e per il nostro Paese. Sarebbe meglio, soprattutto per lui, di smettere con questo paragone".

Rafael Nadal risponde così, in conferenza stampa dopo la vittoria su John Isner al 2° turno degli Internazionali d'Italia, all'ennesima domanda sul suo erede Carlos Alcaraz, 19enne vincitore del torneo di Madrid della scorsa settimana e prossima star del circuito Atp.