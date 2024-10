Tennis: Nadal, 'felice che mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis nel mio paese'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio paese. Penso che chiuda il cerchio dato che una delle mie prime grandi gioie come tennista professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004". Lo ha detto lo spagnolo Rafa Nadal nel suo video di addio riferendosi alla Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre che sarà il suo torneo finale. Il campione mallorchino sul post ha anche ringraziato i tifosi e non solo: "Grazie mille à tutti", ha scritto in tutte le lingue.