Tennis: Nadal, 'mio corpo come vecchia macchina, devo rimetterla in moto'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Il mio corpo è come una vecchia macchina. Sono stato un mese e mezzo fermo nel mezzo della stagione, ho quasi 36 anni e devo rimetterla in moto”. Lo ha detto lo spagnolo Rafa Nadal in conferenza prima del suo esordio agli Internazionali Bnl di Roma.

"Darò il massimo in un torneo che conosco bene, che mi piace molto e dove ho grandi ricordi. Non gioco per cose che non siano la mia felicità o le mie motivazioni personali. Mi sento competitivo e abbastanza in salute, quindi sono contento di essere a Roma. Potrebbe essere una buona settimana come potrebbe non esserlo", ha aggiunto il mallorchino.