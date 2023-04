Tennis, Nadal salta anche Madrid: l'annuncio su Instagram

Roma, 20 apr. (askanews) – Rafa Nadal non sarà in campo nemmeno al Masters di Madrid, torneo in programma dal 26 aprile. Lo spagnolo, fermo dagli scorsi Australian Open per una lesione muscolare allo psoas, lo ha annunciato con un video postato sui canali social. Costretto già a saltare la trasferta negli Stati Uniti e il Masters di Monte-Carlo, Nadal punta ora gli Internazionali d’Italia (8-21 maggio) e soprattutto al Roland Garros (28 maggio-11 giugno), dove Rafa andrebbe a caccia del 23° Slam e del 15° Open di Francia.

“Come sapete ho subito un grave infortunio in Australia, allo psoas. Inizialmente doveva essere un periodo di recupero da sei a otto settimane e ora siamo a quattordici. La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati”, ha annunciato nel video Nadal.

“Siamo in una situazione difficile. Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare nei tornei più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros e per ora ho perso quelli di Monte Carlo e Barcellona. E sfortunatamente non potrò più essere a Madrid”, ha confermato.

“L’infortunio non è ancora guarito e non posso lavorare a sufficienza per essere in grado di giocare in un torneo. Mi stavo allenando, ma ora qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare un po’ rotta, fare un altro trattamento e vedere se le cose migliorano, per cercare di arrivare a quello che verrà dopo. Non posso dare scadenze perché se lo sapessi le direi, ma non lo so”, ha concluso.