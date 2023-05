Tennis: Nadal, 'tutto ha un inizio e una fine ma non merito di chiudere così'

Manacor, 18 mag. - (Adnkronos) - "Non penso di meritare di finire così. Mi piacerebbe chiudere in un'altra maniera la mia carriera e voglio fare così. Per arrivare a questo obiettivo ho preso la decisione di fermarmi per un po'. Serve uno sforzo in più, questa &eg...

Manacor, 18 mag. – (Adnkronos) – "Non penso di meritare di finire così. Mi piacerebbe chiudere in un'altra maniera la mia carriera e voglio fare così. Per arrivare a questo obiettivo ho preso la decisione di fermarmi per un po'. Serve uno sforzo in più, questa è la mia filosofia". Così Rafael Nadal nel corso della conferenza stampa dove ha annunciato il forfait al Roland Garros 2023 e la sua assenza dal circuito Atp anche nei prossimi mesi.

"E' un processo di onestà verso me stesso, tutto ha un inizio e tutto ha una fine -aggiunge il 36enne spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam. Succede a tutti, attori, sportivi, cantanti. E' una carriera molto felice, che ho sempre sognato di avere. Inizierà una vita diversa dopo l'ultimo anno in campo, sfrutterò quello che arriverà. Avrò più libertà degli ultimi 20 anni. E che l'ultimo anno valga la pena di stare in campo, ma tutto dipende dal mio corpo. Non mi è mai capitato, farò le cose in modo adeguato. Magari giocando con il ranking protetto, magari con qualche wild-card visto quello che ho vinto. Adesso mi devo fermare, perché ho vissuto troppe frustrazioni fisiche nell'ultimo periodo. Mi serve uno stop per provare ad arrivare al 2024. Ne ho bisogno io e chi mi sta accanto. Vediamo se il mio corpo si rigenera in questi mesi di stop".

Per la prima volta del 2004 Nadal sarà solo spettatore al Roland Garros. "Non so come sarà non andare a Parigi, è la prima volta dopo tanti anni. Solo una volta sono uscito precocemente, altrimenti sono sempre andato avanti. Lo guarderò da tifoso".