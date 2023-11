Tennis: nella Casa dello Sport di Sky i 4 'ace' del gran finale di stagione

Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - Nella Casa dello Sport di Sky il tennis ha vissuto un 2023 eccezionale. Abbiamo visto in azione campioni leggendari, come Novak Djokovic; giovani ma già affermati, come Carlos Alcaraz; emergenti, come Holger Rune. Soprattutto, abbiamo assistito alla consacrazion...

Milano, 9 nov. – (Adnkronos) – Nella Casa dello Sport di Sky il tennis ha vissuto un 2023 eccezionale. Abbiamo visto in azione campioni leggendari, come Novak Djokovic; giovani ma già affermati, come Carlos Alcaraz; emergenti, come Holger Rune. Soprattutto, abbiamo assistito alla consacrazione di Jannik Sinner, numero 4 al mondo e nella élite dei più grandi giocatori che il tennis italiano abbia avuto nella sua storia. Un anno straordinario merita un finale di stagione indimenticabile. Con 4 “ace”, servizi vincenti, firmati Sky Sport. Dal 12 al 19 novembre il Pala Alpitour di Torino ospiterà la 54^edizione delle Nitto ATP Finals. Tutto il torneo andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A seguire, dal 21 al 26 novembre appuntamento live su Sky e in streaming su NOW con le Davis Cup Finals, in programma a Malaga, in Spagna. In più due eccezionali appuntamenti, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: l’intervista esclusiva a Jannik Sinner e la produzione originale dedicata a Ivan Ljubicic.

Su Sky una copertura completa, con tutti gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Live dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP, un totale di oltre 100 ore dedicate al torneo. Una full immersion quotidiana, dalle 11.30 del mattino fino a mezzanotte, con gli studi pre e post match live dal campo di gioco, un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 dalla Lounge di Intesa Sanpaolo al PalaAlpitour, oltre a collegamenti dal Fan Village e dai campi di allenamento del Circolo della Stampa Sporting. L’edizione più attesa del torneo, la migliore di sempre in chiave italiana. Gli otto finalisti che daranno vita al torneo singolare saranno Novak Djokovic (Serbia), Carlos Alcaraz (Spagna), Daniil Medvedev (Russia), Jannik Sinner (Italia), Andrey Rublev (Russia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alexander Zverev (Germania), Holger Rune (Danimarca).

Cronaca, commento, analisi: negli otto giorni di sfide Sky Sport metterà in campo uno “special team” che garantirà ai tifosi e agli appassionati di vivere le ATP Finals senza perdere un colpo. In telecronaca, a guidare la squadra di Sky Sport saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci, insieme a Luca Boschetto e alle voci tecniche di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Al Pala Alpitour Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante saranno gli anchor degli studi pre e post partita, arricchiti dalle presenze del capitano dell’Italia di Coppa Davis Filippo Volandri e di Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e già allenatore di Roger Federer. Stefano Meloccaro sarà l’inviato che racconterà, insieme a Paolo Lorenzi, il dietro le quinte del torneo torinese ogni sera nella rubrica ATP Finals The Insider. Ogni giorno alle 13 su Sky Sport 24, Dalila Setti condurrà Il Tennis è servito, l’edizione speciale del tg sportivo live da Torino. Inviati per il canale all news anche Paolo Aghemo e Giorgia Mecca, con il coordinamento di Marco Caineri e Giampaolo Iurilli, in redazione Barbara Grassi.

L’attenzione di Sky Sport, come da tradizione, va oltre la cronaca e l’attualità. Nelle due nuove produzioni originali, in onda sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibili on demand, lo sguardo si posa su due grandi interpreti del tennis moderno e, sia pure in anni diversi, protagonisti di percorsi umani e sportivi altrettanto affascinanti: Jannik Sinner e Ivan Ljubicic. Il campione azzurro, che arriva a fine 2023 da numero 4 delle classifiche mondiali, è al centro dello speciale Jannik oltre il tennis – Sinner un anno dopo, una lunga e coinvolgente intervista del direttore di Sky Sport Federico Ferri, realizzata nell’incantevole spazio delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, a Milano, curato da Nora Marra e montato da Giovanni Cintoli. Sinner, alla vigilia del doppio appuntamento con le Finals, regala particolari inediti del suo percorso sportivo degli ultimi dodici mesi, che lo hanno proiettato tra i grandi tennisti italiani di sempre. Appuntamento da venerdì 10 novembre, alle ore 14.30 e alle ore 20, su Sky Sport Tennis, on demand e in streaming su NOW.

Emozioni diverse, ma altrettanto intense, le proporrà il documentario”Ljubo, l’uomo salvato dal tennis” , la produzione originale Sky Sport che tratteggia l’incredibile storia umana e sportiva di Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di Roger Federer. Più di 30 anni dopo, Ljubicic torna con Sky Sport a Banja Luka, la cittadina da cui nel 1993 era fuggito a causa della guerra nell’ex Jugoslavia. Numerose le testimonianze raccolte nelle interviste di Stefano Meloccaro, tra le quali la partecipazione straordinaria ed esclusiva di Roger Federer. Lo speciale è curato da Giuseppe Marzo e montato da Flavio Chioda, si avvale delle ricerche di Giorgia Mecca e della produzione di Chiara Telleschi, e andrà in onda dal 16 dicembre.

In vista della Coppa Davis, da segnalare anche lo speciale esclusivo dedicato a Lorenzo Musetti, un’intervista a tutto cuore in questa fase delicata della carriera di uno dei più grandi talenti del tennis italiano. “Musetti, sopra le righe”, in onda dal 17 novembre. Queste produzioni originali di Sky Sport dedicate al tennis nascono dalla collaborazione con Intesa Sanpaolo, Host Partners delle Nitto ATP Finals di Torino. Dal 21 al 26 novembre appuntamento a Malaga per la fase conclusiva della Davis Cup, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Tra le 8 nazionali finaliste anche l’Italia di Filippo Volandri, che nei quarti affronterà l’Olanda. La sfida è in programma giovedì 23 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Venerdì 24 e sabato 25 le due semifinali, domenica 26 la finale. Tutti gli aggiornamenti sugli eventi di tennis che chiudono la stagione anche sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.