Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Francesco Passaro si è imposto su Matteo Arnaldi nel derby azzurro giocato per il Gruppo Verde delle Next Gen Atp Finals 2022 di Milano. Primo successo per Passaro che nonostante i problemi fisici con i crampi accusati nel quarto set ha recuperato e vinto al quinto con il punteggio di 4-3 (9-7) 2-4, 3-4 (4-7), 4-3 (7-4), 4-3 (10-8) dopo 2 ore e 38′ minuti.