Tennis: Next Gen Finals, Nardi vince derby con Cobolli

Jeddah, 30 nov. – (Adnkronos) – Luca Nardi chiude la sua esperienza alle Next Gen Atp Finals di Jeddah con una vittoria nel derby su Flavio Cobolli. Un successo in cinque set, 3-4 (4), 4-2, 4-3 (1), 1-4, 4-3 (3), che rischia però di diventare un boomerang. Nardi infatti è matematicamente eliminato mentre Cobolli può passare in semifinale solo in caso di successo in tre set del francese Arthur Fils sullo svizzero Dominic Stricker. "Oggi ci tenevo a far bene, purtroppo non mi sono qualificato ma volevo provare a vincere. E' stata una partita di alti e bassi, dopo l'infortunio alla coscia ho giocato senza paura, a quel punto sapevo che non sarei passato. Sono contento", ha detto a SuperTennis Nardi che ha vinto dieci punti in più e fatto la differenza negli scambi brevi, chiusi sotto i quattro colpi (66 punti vinti a 56).

"Nel terzo set ho avuto una buona reazione sul 3-2, e restare attaccato è una cosa che un po' mi manca nel mio carattere. Se c'è una cosa che mi porto dietro è proprio il non aver mollato fino all'ultimo" ha aggiunto il ventenne marchigiano. Nardi archivia così il 2023 e già guarda al 2024. "Farò tre settimane di preparazione ad Alicante con Jannik, sperando che mi lasci giocare – scherza Nardi -. Affronterò il 2024 senza troppe pressioni e giocare il mio miglior tennis, perché all'inizio del 2023 mi ero detto che volevo entrare in Top 100 e non ci sono riuscito, vediamo come andrà".