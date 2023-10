Tennis: Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli per un malore, effettuati accertamenti**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - L'ex campione del tennis italiano Nicola Pietrangeli è ricoverato ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un malore. A quanto apprende l'Adnkronos ha accusato dei giramenti di testa e per precauzione è stato ricoverato. L'ex campione ch...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – L'ex campione del tennis italiano Nicola Pietrangeli è ricoverato ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un malore. A quanto apprende l'Adnkronos ha accusato dei giramenti di testa e per precauzione è stato ricoverato. L'ex campione che ha compiuto da poco 90 anni, è già stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ha passato la notte in ospedale, e potrebbe essere dimesso già in giornata.