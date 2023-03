Tennis: niente deroga covid in Usa, Djokovic salta anche Masters Miami

New York, 18 mar. (Adnkronos) - Novak Djokovic è stato escluso dal torneo Miami Open dopo che gli organizzatori del torneo "hanno esaurito tutte le opzioni" nel tentativo di garantirgli un'esenzione per viaggiare in Usa. Il 22 volte vincitore del Grande Slam si è ritirat...

New York, 18 mar. (Adnkronos) – Novak Djokovic è stato escluso dal torneo Miami Open dopo che gli organizzatori del torneo "hanno esaurito tutte le opzioni" nel tentativo di garantirgli un'esenzione per viaggiare in Usa. Il 22 volte vincitore del Grande Slam si è ritirato dall'Indian Wells Open perché non può giocare negli Stati Uniti. Non è vaccinato contro il covid-19, che rimane un requisito per i viaggiatori internazionali, ma Djokovic sperava che gli fosse concesso un permesso speciale per entrare nel Paese.

Anche le autorità tennistiche statunitensi e un certo numero di politici hanno espresso sostegno per un'eccezione fatta per il 35enne Djokovic, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden invitato a riconsiderare la politica. Anche la scorsa settimana, la superstar serba Djokovic si è aggrappata alla speranza di giocare al Miami Open, che ha vinto sei volte. Tuttavia, il direttore del torneo James Blake ha detto a Tennis Channel che non c'è alcuna possibilità che ciò accada, nonostante i grandi sforzi. "Ovviamente, siamo uno dei migliori tornei al mondo, vorremmo avere i migliori giocatori in grado di giocare", ha detto Blake, ex numero quattro del mondo.

"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Abbiamo provato a parlare con il governo, ma questo è fuori dalle nostre mani. Ci abbiamo provato e non è stato in grado di giocare". Blake ha affermato di trovarsi nella stessa posizione del direttore del torneo di Indian Wells Tommy Haas, non essendo in grado di influenzare le decisioni a livello di governo. "Abbiamo cercato di convincere a fare un'esenzione per Djokovic, ma non è stato possibile", ha detto Blake. "Ci piacerebbe averlo, ed è il nostro più grande campione, ha vinto sei volte qui. Sfortunatamente, è molto al di sopra del mio livello". Blake ha aggiunto: "Abbiamo esaurito tutte le opzioni che conoscevamo. Speriamo che Novak torni quest'anno e si spera che torni per tutti gli eventi successivi negli Stati Uniti, inclusi Cincinnati e gli US Open".