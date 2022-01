Tennis, Novak Djokovic arrivato a Dubai dopo l’espulsione

Dubai, 17 gen. (askanews) – Il campione di tennis serbo Novak Djokovic è arrivato a Dubai dopo aver lasciato l’Australia a conclusione delle saga legale sul suo visto di ingresso, cancellato in ultima istanza dalla Corte Federale, che lo ha condannato anche a pagare le spese legali.

Djokovic non è vaccinato contro il Covid e di conseguenza non parteciperà così agli Australian Open che hanno preso ufficialmente il via senza di lui.

Al suo posto Salvatore Caruso, ripescato in tabellone all’Australian Open dopo l’esclusione del numero 1 al mondo.