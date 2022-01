Tennis: Ocleppo, 'spero che gli Australian Open parlino azzurro'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Speriamo che questi Australian Open parlino azzurro, c'è Berrettini, Sonego, e non dimentichiamo Sinner che può arrivare in fondo". E' l'auspicio di Gianni Ocleppo, ex tennista e commentatore sportivo, all'Adnkronos, dopo la prima giornata di gare sul cemento di Melbourne.

"Berrettini ha vinto in 4 set in maniera abbastanza difficile, guardando al tabellone, senza Djokovic, potrebbe puntare ai quarti senza grandi problemi. Sonego ha regolato in 3 set Sam Querrey che anche nel torneo precedente ha perso nettamente, adesso può approfittare del tabellone, ha le carte in regola per andare avanti", prosegue.

"Mi spiace per l'uscita di Fognini (contro lo statunitense Brandon Nakashima ndr), ma gli resta il doppio, la scorsa settimana con Bolelli sono arrivati in finale a Sydney e potrebbero dire la loro anche a Melbourne dove hanno già vinto nel 2015.

Infine Caruso ko al primo turno con il serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del mondo. "Era una incognita, non sta passando il suo periodo migliore e poi aveva addosso la pressione dopo l'etichetta di 'lucky loser più famoso del mondo' che gli è stata affibbiata per essere entrato in tabellone dopo l'espulsione di Djokovic", conclude.