Tennis: Panatta, 'Alcaraz vorrà vincere gli Internazionali all'esordio'

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – "Lui gioca bene, i campi da tennis sono sempre uguali ovunque, stessa misura, stessa terra rossa. Madrid è in altura, ma lui ha vinto anche quando ha giocato al livello del mare. E' giovane, quindi delle volte ci ha un po' sorpreso con qualche sconfitta, ma sa che Roma è un torneo molto importante, quindi verrà qui determinato a vincere il torneo". Così l'ex campione degli Internazionali d'Italia, Adriano Panatta, alla conferenza di presentazione al tennis club Parioli di "Un Campione per Amico" di Banca Generali, in merito alle possibilità di vittoria di Carlos Alcaraz al Foro Italico.