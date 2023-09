Tennis: parte la Coppa Davis, Italia candidata al titolo, per i bookie è sfida alla Spagna

Roma, 11 set. - (Adnkronos) - Archiviati gli US Open, il mondo del tennis sposta i propri riflettori sulla Coppa Davis. In attesa delle finals di Malaga, ogni girone si disputerà in una diversa location: l'Italia, inserita nel gruppo di Canada, Cile e Svezia, scenderà in campo in ...

Roma, 11 set. – (Adnkronos) – Archiviati gli US Open, il mondo del tennis sposta i propri riflettori sulla Coppa Davis. In attesa delle finals di Malaga, ogni girone si disputerà in una diversa location: l'Italia, inserita nel gruppo di Canada, Cile e Svezia, scenderà in campo in casa a Bologna. Come riporta Agipronews, nonostante le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini in questa prima fase, la selezione capitanata da Filippo Volandri si candida alla conquista del titolo: nelle quote di Sisal, infatti, gli azzurri sono visti campioni a 4, dietro soltanto alla Spagna il cui trionfo paga 3 volte la posta. Subito dietro Serbia e Stati Uniti a 5, mentre la vittoria finale per Gran Bretagna e Australia si gioca a 12. Il Canada campione in carica è invece lontano a 25.